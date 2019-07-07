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РИА Новости

Россия и Чехия возобновили полеты между странами в прежних объемах

Вчера, 20:15
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
© РИА Новости / Максим Блинов
ТЫНДА (Амурская область), 7 июл - РИА Новости. Авиакомпании России и Чехии выполняют полеты между странами в прежних объемах, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
"В прежних. Там три авиакомпании наши летают. Одна чешская. Летают в тех объемах, которые были до начала всех переговоров", - сообщил Дитрих в воскресенье на вопрос, сохраняется ли авиасообщение с Чехией в прежних объёмах и после 7 июля.
"Аэрофлот" 2 июля текущего года отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. Позднее минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны. Посольство РФ в Праге в своем комментарии к заявлению МИД Чехии по ситуации с авиасообщением поддержало настрой чешской стороны на скорейшее урегулирование проблем.
Минтранс РФ 4 июля сообщал, что Россия предложила перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь - конец летнего сезона. В ведомстве отмечали, что такой шаг позволит гражданам двух стран спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона.
4 июля, 14:38
В Минтрансе Чехии рассказали о переговорах с Россией по авиаперевозкам
Представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка позднее в этот же день сообщил РИА Новости, что министерства транспорта Чехии и РФ договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между обеими странами и до конца лета продолжат переговоры для обсуждения дальнейшего сотрудничества.
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В Минтрансе рассказали о переговорах с Чехией о дальнейших полетах
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