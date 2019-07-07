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РИА Новости

Минтранс готовит допсредства для вывоза россиян из Грузии

Вчера, 20:15
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ТЫНДА (Амурская область), 7 июл - РИА Новости. Россия готовит на 8 июля и последующую неделю дополнительные средства для вывоза из Грузии через соседние аэропорты российских туристов, которые могут захотеть вернуться после запрета полетов, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоятся 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекращается. Пассажиры, купившие билеты российских авиакомпаний на 8 июля или более позднюю дату, могут без доплат и штрафных санкций вернуть за них деньги либо переоформить перелет на другие направления.
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"На всякий случай мы готовим на 8-е число и на неделю с 8-го числа дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты", - рассказал министр.
Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, идёт ли речь о вылетах из близлежащих аэропортов, уже не из Грузии.
Рейсы между РФ и Грузией выполняли российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, "Нордавиа" и грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines. Минтранс РФ сообщал, что проработает потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию, а также рассмотрит вопрос компенсаций перевозчикам. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев отмечал, что компания передала в ведомство расчеты своих финансовых потерь.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
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