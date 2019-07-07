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РИА Новости

Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской

Вчера, 20:11
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс. Архивное фото
КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Украина начнет восстанавливать мост в Станице Луганской после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины сообщил, что Зеленский вместе главой Евросовета Дональдом Туском посетил район разведения сил в Станице Луганской.
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"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - приводит слова Зеленского его пресс-служба в воскресенье.
Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.
Также, по данным пресс-службы, во время визита в Станицу Луганскую, Зеленский "более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции ВСУ вглубь зоны разведения".
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Отодвиньте ВСУ, и ЛДНР с Россией все восстановят.
7 июля, 20:38
Владимир Ф. Быченков
2520003
Лях то там с какого боку крутился? Кто он такой?
7 июля, 20:42
vvab6
2010000
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