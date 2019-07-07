Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Украина начнет восстанавливать мост в Станице Луганской после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины сообщил, что Зеленский вместе главой Евросовета Дональдом Туском посетил район разведения сил в Станице Луганской.
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"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - приводит слова Зеленского его пресс-служба в воскресенье.
Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.
Также, по данным пресс-службы, во время визита в Станицу Луганскую, Зеленский "более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции ВСУ вглубь зоны разведения".