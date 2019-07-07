Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской

"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - приводит слова Зеленского его пресс-служба в воскресенье.