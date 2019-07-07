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РИА Новости
Культура

Алекс Родригес доказал свою преданность Дженнифер Лопес

Вчера, 22:43
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© РИА Новости / Александр ВильфПевица Дженнифер Лопес
Певица Дженнифер Лопес
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Алекс Родригес утешил свою возлюбленную - Дженнифер Лопес после выступления, которым певица была недовольна, сообщает E! News.
Певица выложила на канале YouTube ролик о своей концертной программе It’s My Party, в котором она неожиданно показала неудачные моменты гастрольного тура.
"Для меня это было сложное шоу", - еле сдерживая слезы, объясняет 49-летняя исполнительница своему жениху – спортивному комментатору Алексу Родригесу после одного из выступлений, рассказывая, что она ударилась, и у нее пошла кровь прямо на сцене.
Родригес тут же отвечает, что "это было лучшее шоу из всех, что он когда-нибудь видел" и заверяет невесту, что она настоящая "чемпионка", которая справилась с собой и прекрасно выступила. "Ты не понимаешь, какая ты молодец. Ты этого просто не видишь", - говорит Лопес 43-летний жених.
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