Алекс Родригес доказал свою преданность Дженнифер Лопес

"Для меня это было сложное шоу", - еле сдерживая слезы, объясняет 49-летняя исполнительница своему жениху – спортивному комментатору Алексу Родригесу после одного из выступлений, рассказывая, что она ударилась, и у нее пошла кровь прямо на сцене.

Родригес тут же отвечает, что "это было лучшее шоу из всех, что он когда-нибудь видел" и заверяет невесту, что она настоящая "чемпионка", которая справилась с собой и прекрасно выступила. "Ты не понимаешь, какая ты молодец. Ты этого просто не видишь", - говорит Лопес 43-летний жених.