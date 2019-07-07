СИРИЗА признала поражение на выборах в Греции, сообщили СМИ

АФИНЫ, 7 июл - РИА Новости. Правящая партия СИРИЗА премьер-министра Алексиса Ципраса признала поражение на парламентских выборах, сообщает греческое общественное телевидение Правящая партия СИРИЗА премьер-министра Алексиса Ципраса признала поражение на парламентских выборах, сообщает греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на источники в кабинете министров.

Согласно опубликованным данным exit poll, СИРИЗА набирает 26,5-30,5% голосов, а оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса одерживает чистую победу, набирая 38-42%.

"Если результаты exit poll подтвердятся, у "Новой демократии" явное первенство. Мы уважаем народный вердикт, который является квинтэссенцией демократии, как делали это и всегда прежде", - сказал источник.

Вместе с тем, по его словам, СИРИЗА получила в чрезвычайно трудных условиях большое количество голосов, которое свидетельствует, что СИРИЗА остается выразителем левых, прогрессивных и демократических идей.

"СИРИЗА после 4,5 года правления оставила богатые запасы, страну с регулируемым государственным долгом, свободную от меморандумов с кредиторами и от МВФ, с надежной государственной казной, сократившейся безработицей, сильной системой социальной защиты, а рост экономики продолжается девять кварталов подряд", - заявил представитель партии.

"Мы будем защищать эти завоевания с позиции ведущей оппозиционной партии, роль которой нам определил народ", - сказал источник.

Источники в "Новой демократии", как сообщает телеканал, назвали итоги "исторической победой", достигнутой благодаря лично лидеру партии Кириакосу Мицотакиса.