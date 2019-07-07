В ПАСЕ прокомментировали требования к России для возвращения в ассамблею

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Временных рамок для выполнения Россией требований, выдвинутых одновременно с возвращением РФ в ПАСЕ, нет, ассамблея будет совместно с Россией работать над ними, заявила журналистам председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье.

"Мы выдвинули много требований, теперь мы ждем совместной работы с ними. Нет никакого графика (по выполнению требований). В начале следующего года начинается следующая сессия и как обычно каждая делегация должна подтвердить свои полномочия. Очень важно в течение этих шести месяцев сотрудничать и работать вместе. Но нет никакого дедлайна", - сказала Паскье.

ПАСЕ в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу к докладу по полномочиям новой делегации РФ предложила вернуть их, но на определённых условиях.

Ассамблея призывает российские власти: освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы Российской Федерации, а также немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы".

В проекте резолюции России предлагается "безусловно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в сбивании рейса MH17 Malaysia Airlines".

Ассамблея также предлагает "принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике..." ПАСЕ также просит "полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова".