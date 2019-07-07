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РИА Новости

В ПАСЕ прокомментировали требования к России для возвращения в ассамблею

Вчера, 19:31
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Временных рамок для выполнения Россией требований, выдвинутых одновременно с возвращением РФ в ПАСЕ, нет, ассамблея будет совместно с Россией работать над ними, заявила журналистам председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье.
"Мы выдвинули много требований, теперь мы ждем совместной работы с ними. Нет никакого графика (по выполнению требований). В начале следующего года начинается следующая сессия и как обычно каждая делегация должна подтвердить свои полномочия. Очень важно в течение этих шести месяцев сотрудничать и работать вместе. Но нет никакого дедлайна", - сказала Паскье.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
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Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
ПАСЕ в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу к докладу по полномочиям новой делегации РФ предложила вернуть их, но на определённых условиях.
Ассамблея призывает российские власти: освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы Российской Федерации, а также немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы".
В проекте резолюции России предлагается "безусловно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в сбивании рейса MH17 Malaysia Airlines".
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Ассамблея также предлагает "принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике..." ПАСЕ также просит "полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова".
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
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