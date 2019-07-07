Российские авиакомпании совершили последние рейсы из Тбилиси перед запретом

ТБИЛИСИ, 7 июл — РИА Новости. Самолеты российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7 последними вылетели из аэропорта Тбилиси в направлении России перед вступлением в действие 8 июля запрета на прямое авиасообщение между странами, заявили РИА Новости в аэропорту.

Прямые рейсы между странами выполняли шесть российских и две грузинские авиакомпании.

В аэропорту Тбилиси заявили, что "Уральские авиалинии" вылетели в Краснодар в 19:55 (18:55 мск), а самолет S7 направился в Москву в 19:00 (18:00 мск).

Что касается курортного города Батуми, то из местного аэропорта в Екатеринбург в полночь еще вылетит лайнер авиакомпании "Победа".

Согласно таблице расписания рейсов последний авиарейс из Москвы в Тбилиси совершит "Аэрофлот" в 02:00 (01:00 мск).

С чего все началось

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 задержали. Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

Премьер Дмитрий Медведев счел подобные заявление непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.