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РИА Новости

Российские авиакомпании совершили последние рейсы из Тбилиси перед запретом

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 7 июл — РИА Новости. Самолеты российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7 последними вылетели из аэропорта Тбилиси в направлении России перед вступлением в действие 8 июля запрета на прямое авиасообщение между странами, заявили РИА Новости в аэропорту.
Прямые рейсы между странами выполняли шесть российских и две грузинские авиакомпании.
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В аэропорту Тбилиси заявили, что "Уральские авиалинии" вылетели в Краснодар в 19:55 (18:55 мск), а самолет S7 направился в Москву в 19:00 (18:00 мск).
Что касается курортного города Батуми, то из местного аэропорта в Екатеринбург в полночь еще вылетит лайнер авиакомпании "Победа".
Согласно таблице расписания рейсов последний авиарейс из Москвы в Тбилиси совершит "Аэрофлот" в 02:00 (01:00 мск).

С чего все началось

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
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Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 задержали. Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер Дмитрий Медведев счел подобные заявление непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
После этого Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. На следующий день Минтранс запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва отменит запрет после нормализации отношений.
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Протесты в ГрузииАэрофлотS7 AirlinesУральские авиалинииРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Они не плохие ,это Россия слишком была добрая ко всем ,и за это пострадала ,теперь все кушать за счёт России просто так не получиться ,а вы как понимаю грузин получивший российское гражданство ,ещё ваши дети служить этой стране будут ,все не так просто в дальнейшем ,как раньше точно уже не получится
7 июля, 20:22
IIvanov170
5810003
Ну и ладненько..👍😉
7 июля, 19:43
skalin26
5610102
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