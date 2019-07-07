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РИА Новости
Культура

Джармуш считает, что его фильм про зомби-апокалипсис отражает реальность

Вчера, 22:16
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДжим Джармуш на 66-м Каннском кинофестивале
Джим Джармуш на 66-м Каннском кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Режиссер Джим Джармуш рассказал в интервью The Guardian, что его новый фильм "Мертвые не умирают" про зомби-апокалипсис получился мрачнее, чем он планировал изначально.
"Фильм оказался куда мрачнее, чем я думал, особенно концовка <…>. Он отражает мир, в котором мы живем. Надвигающийся экологический кризис постепенно набирает обороты. Я работал над этим фильмом два года, и все это время планета менялась почти ежедневно", - поделился Джармуш.
По словам режиссера, все его картины – это отражение его самого: "Я медленно говорю, медленно думаю. Я люблю медленную музыку, медленные фильмы".
В фильме "Мертвые не умирают", который выходит на российские экраны 11 июля, сыграли Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Селена Гомес, Том Уэйтс, Игги Поп и другие.
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27 мая, 12:30
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КультураКино и сериалыНовости культурыТильда СуинтонБилл МюррейДжим Джармуш
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