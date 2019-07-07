Джармуш считает, что его фильм про зомби-апокалипсис отражает реальность

"Фильм оказался куда мрачнее, чем я думал, особенно концовка <…>. Он отражает мир, в котором мы живем. Надвигающийся экологический кризис постепенно набирает обороты. Я работал над этим фильмом два года, и все это время планета менялась почти ежедневно", - поделился Джармуш.