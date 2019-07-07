Партия Ципраса проиграла досрочные выборы в греческий парламент

АФИНЫ, 7 июл - РИА Новости. Оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса одерживает чистую победу на выборах в парламент Греции, набирая 38-42% голосов, правящая партия СИРИЗА премьер-министра Алексиса Ципраса набирает 26,5-30,5%, такие данные exit poll опубликовало греческое общественное телевидение ERT.
В Греции данные не публиковались до 19.00, когда закрылись избирательные участки.
По оценке специалистов, "Новая демократия" получит 155-67 мест в 300-местном парламенте, СИРИЗА – 77-82 места.
Движение перемен КИНАЛ (бывшая ПАСОК) набирает 6-8%, Компартия Греции – 5-7%, движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса 3-5%, ультраправая партия "Хриси авги" – 2,8-4,8%, и ультраправое "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса –2,5-4,5%.
При таком раскладе КИНАЛ получает 19-22 депутатских мандата, Компартия Греции 16-19, МЕРА25 – 8-14, "Хриси авги" – 0-13, "Эллиники лиси" – 0-13 мест.