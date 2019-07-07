Познер вышел из состава жюри ТЭФИ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Журналист Владимир Познер объявил о решении выйти из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который определяет лауреатов ТЭФИ.
"Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он, безусловно, обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других", — написал Познер на своем сайте.
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Он также добавил, что отказывается принимать участие в конкурсе.
Познер добавил, что конкурс утратил демократические принципы, заложенные в его основу. Он также призвал прекратить вручать традиционный приз лауреат ТЭФИ — статуэтку, автором которой был Эрнст Неизвестный. Журналист объяснил это тем, что лично обещал создателю приза, что статуэтка будет вручаться при сохранении прозрачности определения победителей.
ТЭФИ — российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. В 1994 году учредителем премии стал фонд "Академии российского телевидения".