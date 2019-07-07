Познер вышел из состава жюри ТЭФИ

Он также добавил, что отказывается принимать участие в конкурсе.

Познер добавил, что конкурс утратил демократические принципы, заложенные в его основу. Он также призвал прекратить вручать традиционный приз лауреат ТЭФИ — статуэтку, автором которой был Эрнст Неизвестный. Журналист объяснил это тем, что лично обещал создателю приза, что статуэтка будет вручаться при сохранении прозрачности определения победителей.