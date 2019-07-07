Защита экс-президента Судана подала вторую апелляцию

ХАРТУМ, 7 июл - РИА Новости. Комитет по защите бывшего президента Судана Омара аль-Башира подал вторую апелляцию в ответ на обвинения в коррупции, заявил РИА Новости его адвокат Мухаммед аль-Хасан аль-Амин.

Ранее генпрокуратура Судана сообщила, что все следственные мероприятия по уголовному делу в отношении свергнутого президента Омара аль-Башира были завершены, ему предъявлено обвинение в коррупции при обращении с иностранной валютой и отмывании денег. По данным СМИ, ранее в ходе обыска в доме аль-Башира нашли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также крупную сумму местной валюты. Адвокат аль-Башира сообщал ранее, что подал апелляцию.

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"(Подана - ред.) вторая апелляция по направленным против свергнутого экс-президента Омара аль-Башира обвинениям, связанным с вопросами обращения с иностранной валютой, незаконным обогащением и нарушением законов о чрезвычайном положении", - сообщил аль-Амин.