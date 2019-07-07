Слуцкий призвал председателя ПАСЕ воздействовать на ОБСЕ

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий призвал председателя ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье воздействовать на Парламентскую ассамблею ОБСЕ, чтобы конструктивные подходы, которые существуют в самой Организации по безопасности и сотрудничеству, проецировались на площадку ее Парламентской ассамблеи.

Ранее ПА ОБСЕ поддержала ряд антироссийских резолюций и отклонила российский проект, направленный на борьбу с неонацизмом.

"Я просил бы вас воздействовать тем инструментарием, который имеется в вашем распоряжении, на Парламентскую ассамблею. Надо усилить сотрудничество между институтами организации, усилить сотрудничество с Парламентской ассамблеей с тем, чтобы члены Парламентской ассамблеи верили восьми докладам смешанной мониторинговой миссии, которые, в частности, говорят правду о том, что на юго-востоке Украины никогда не было тяжелого вооружения, исходящего из России, а вся проблема заключается в том, что разведение сил, к сожалению, а это главный принцип минских соглашений, нарушается именно и только со стороны Киева", - заявил Слуцкий на пленарном заседании ПА ОБСЕ, обращаясь к Паскье.

"Во всем и везде обвиняется Россия. Это недопустимый подход. Сейчас, к сожалению, мы должны просить, чтобы те конструктивные подходы, которые существуют в самой организации, проецировались на площадку Парламентской ассамблеи. Мы просим вашего содействия и заявляем о нашем желании сотрудничать максимально плотно и серьезно с организацией и всеми ее институтами, но ситуация в Парламентской ассамблее, начиная с сегодняшнего отклонения проекта резолюции о героизации нацизма, вызывает наши самые серьёзные вопросы, и просил бы уделить этому самое пристальное внимание", - сказал глава думского комитета по международным делам.

Он обратил внимание на все возрастающую пропасть между подходами самой организации и ее Парламентской ассамблеи к ключевым вопросам, которые стоят на повестке дня. "Я хочу обратить внимание, что мы рискуем повторить ситуацию, которая возникла несколько лет назад между комитетом министров и Парламентской ассамблеей Совета Европы. Здесь присутствует председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье, которая приложила огромные усилия к тому, что этот конфликт был разрешён, и российская делегация вернулась к полноформатной деятельности в Совете Европы. Мы не должны повторить на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в сегодняшнее непростое время подобную ситуацию", - сказал Слуцкий.