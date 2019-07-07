У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение произошло в 15:08 по времени UTC (18:08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 129 километрах к юго-западу от города Тернате.

В июне в регионе произошло множество землетрясений. Самое мощное из них достигло магнитуды 7, 3 и было зафиксировано в море Банда у индонезийских островов. Очаг залегал на глубине 208,3 километра. Сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.