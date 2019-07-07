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РИА Новости

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Вчера, 18:40
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© AP Photo / Tatan SyuflanaЗемлетрясение в Индонезии
Землетрясение в Индонезии
© AP Photo / Tatan Syuflana
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. У берегов Индонезии произошло семибалльное землетрясение, сообщило Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики.
По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров.
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Геологическая служба США отметила, что магнитуда землетрясения составила 6,9.
Землетрясение произошло в 15:08 по времени UTC (18:08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 129 километрах к юго-западу от города Тернате.
Служба не стала объявлять угрозу цунами.
В июне в регионе произошло множество землетрясений. Самое мощное из них достигло магнитуды 7, 3 и было зафиксировано в море Банда у индонезийских островов. Очаг залегал на глубине 208,3 километра. Сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
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