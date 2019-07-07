Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-07T18:24Z
https://ria.ru/20190707/1556289807.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151910/52/1519105231_0:183:3298:2038_1036x0_80_0_0_92dd8b0ecbc22bb13ade4b0bba047dc9.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Госдуме прокомментировали призыв США отправить немецкие войска в Сирию

Вчера, 18:24
2899
© AP Photo / Matthias RietschelСолдаты армии Бундесвера
Солдаты армии Бундесвера
© AP Photo / Matthias Rietschel
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Призыв США к Германии с целью частично заменить войска в Сирии говорит о серьезной панике и растерянности Вашингтона, считает первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
США призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии, чтобы частично заменить американский контингент, сообщил ранее немецкой газете Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Американский военнослужащий в Сирии
20 января, 08:00
Похоронки из пустыни. Как американцы и их союзники гибнут в Сирии
"Заявление США о желании заменить американцев в Сирии военнослужащими из Германии говорит о серьезной панике и растерянности Вашингтона. Там видят провал своей политики не только в Сирии, но и в целом на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты, понимая это, стремятся, как минимум, разделить с другими игроками на международной арене ответственность за Сирию", - сказал РИА Новости Шхагошев.
По мнению парламентария, этот призыв к Германии сделан для того, чтобы в случае обвинений администрации президента США Дональда Трампа внутри страны была возможность разделить ответственность за неудачи в Сирии со всем Европейским союзом.
"Причем призыв именно к Германии объясняется тем, что это самая сильная страна ЕС", - заключил он.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ,* причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Пора на выход!
20 декабря 2018, 18:28
Пора на выход!
581401211
Обсудить 1
Война в СирииАдальби ШхагошевДональд ТрампГосдума РФСШАВ мире
Рекомендуем
Странное поведение Зеленского
В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
РИА
Новости
Американский актёр и танцор Камерон Бойс
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о "Северном потоке — 2"
Лента
новостей
Украинские военнослужащие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам "Азова"
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока — 2"
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
Стал известен самый масштабный "распил" современной России
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
В Южной Осетии ответили на призывы ОБСЕ отменить признание республики
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против "Северного потока — 2"
Американский военнослужащий в Сирии
США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского
Заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
В ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
02:29Трамп ответил на критику британского посла в США
02:09МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе
02:04В Совфеде заявили, что у России и Грузии есть будущее
02:03В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
02:00Ученые рассказали, как повысить успеваемость детей в школе
01:57Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
01:48В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
01:35"Рустави 2" приостановил вещание после ругани телеведущего в адрес Путина
01:18В Грузии сотни людей потребовали уволить ведущего за ругань в адрес Путина
01:10Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного обстрела
01:04В центре Москвы столкнулись и загорелись мотоцикл и легковой автомобиль
01:02Крупнейший немецкий банк сократит около 18 тысяч сотрудников
00:57Роскачество представит проект стандарта хлеба с содержанием зерновых
00:52Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" возглавил российский прокат в выходные
00:45Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
00:42Названы регионы с самыми высокими доходами населения
00:30Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
00:30Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин до 2024 года
00:28На парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная "Новая демократия"
Лента новостейМолния