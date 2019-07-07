В Госдуме прокомментировали призыв США отправить немецкие войска в Сирию

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Призыв США к Германии с целью частично заменить войска в Сирии говорит о серьезной панике и растерянности Вашингтона, считает первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

США призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии, чтобы частично заменить американский контингент, сообщил ранее немецкой газете Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Заявление США о желании заменить американцев в Сирии военнослужащими из Германии говорит о серьезной панике и растерянности Вашингтона. Там видят провал своей политики не только в Сирии, но и в целом на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты, понимая это, стремятся, как минимум, разделить с другими игроками на международной арене ответственность за Сирию", - сказал РИА Новости Шхагошев.

По мнению парламентария, этот призыв к Германии сделан для того, чтобы в случае обвинений администрации президента США Дональда Трампа внутри страны была возможность разделить ответственность за неудачи в Сирии со всем Европейским союзом.

"Причем призыв именно к Германии объясняется тем, что это самая сильная страна ЕС", - заключил он.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ,* причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.