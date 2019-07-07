Бывший КВНщик прокомментировал выдвижение в сенаторы от Калмыкии

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев в разговоре с РИА Новости сообщил, что возможное получение статуса сенатора от Калмыкии в сентябре не является для него главной целью, независимо от занимаемой должности он продолжит свою деятельность по решению проблем республики.

Ранее в разговоре с РИА Новости Тарбаев сообщил, что врио главы Калмыкии включил его в список кандидатов в члены Совета Федерации от республики.

"Для меня статус - не сама цель. Конечно, это дает определенные возможности с точки зрения лоббирования интересов республики, привлечения инвестиций. Но я и сейчас занимаюсь этим, помогаю республике и буду заниматься этим в любом статусе", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, он регулярно предпринимает попытки решить насущные проблемы республики.

"У меня постоянно идут какие-то переговоры, встречи на тему создания в республике каких-то производств, решения энергетического вопроса, решения проблемы с чистой водой, аграрным комплексом. Я все вопросы республики знаю очень хорошо, потому что занимаюсь этим постоянно, просто вопрос в том, в каком статусе это делать", - заключил Тарбаев.

Как отметил собеседник агентства, к данному предложению он был готов, так как проходил наравне с другими кандидатами собеседование в администрации главы республики Калмыкии некоторое время назад.

"Все зависит теперь от согласования на уровне Совета Федерации, на уровне администрации президента, тут уже зависит от того, как оценят меня и мою деятельность. Но я уже на этом этапе доволен тем, что глава Калмыкии меня поддерживает", - сообщил Тарбаев.

Сангаджи Тарбаев окончил Российский университет дружбы народов, был капитаном команды КВН "Сборная РУДН", телеведущим, является членом Общественной палаты Москвы, генеральным директором компании My Way Productions и продюсером промоуторской компании Fight Nights.