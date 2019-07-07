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РИА Новости

В Белоруссии число жертв ДТП с внедорожником выросло до пяти человек

Вчера, 18:07
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МИНСК, 7 июл - РИА Новости. Количество жертв ДТП с участием внедорожника Mercedes в Брестской области Белоруссии выросло до пяти человек, сообщила пресс-служба МВД страны.
Ранее в воскресенье пресс-служба МВД республики сообщила, что недалеко от города Белоозерск в Брестской области Белоруссии водитель автомобиля Mercedes GL, в котором ехали 10 человек, не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал. Погибли на месте четверо: двое малолетних детей (девочка 4 лет и мальчик 9 лет) и двое взрослых - мужчина и женщина. Пятеро выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. Всего в автомобиле находились пять мужчин, две женщины и трое малолетних детей. Шли поиски десятого пассажира.
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"Тело ребенка обнаружено, это - девятилетняя девочка", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что "водитель, 1988 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен права управления транспортным средством за "пьяное вождение" в 2009 году".
Пресс-служба Следственного комитета Белоруссии сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет.
"Подозреваемый задержан, по результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя", - говорится в сообщении пресс-службы. По ее данным, допрашиваются свидетели, назначены экспертные исследования. Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия.
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