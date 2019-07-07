Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.

"Утверждение полномочий — это не карт-бланш", — сказала она.

Мори-Паскье напомнила, что ассамблея обратилась к Москве "с многочисленными конкретными требованиями". В частности, она отметила, что ПАСЕ по-прежнему считает воссоединение Крыма с Россией "противоправной аннексией".

"Мы продолжаем настаивать на принципе международного права, которому мы все привержены", — сказала Мори-Паскье.

В то же время, как отметила председатель ПАСЕ, ассамблея считает диалог наиболее эффективным средством урегулирования споров.

Возвращение России в ПАСЕ

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад обвинил Россию во вмешательстве и ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.

В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены. В Совете Европы признали, что это решение привело к финансовым трудностям.