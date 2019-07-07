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РИА Новости

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Вчера, 18:00
92214
© Фото : Council of Europe/ Candice ImbertЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Candice Imbert
ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.

"Утверждение полномочий — это не карт-бланш", — сказала она.

Мори-Паскье напомнила, что ассамблея обратилась к Москве "с многочисленными конкретными требованиями". В частности, она отметила, что ПАСЕ по-прежнему считает воссоединение Крыма с Россией "противоправной аннексией".
"Мы продолжаем настаивать на принципе международного права, которому мы все привержены", — сказала Мори-Паскье.
В то же время, как отметила председатель ПАСЕ, ассамблея считает диалог наиболее эффективным средством урегулирования споров.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
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Возвращение России в ПАСЕ

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад обвинил Россию во вмешательстве и ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены. В Совете Европы признали, что это решение привело к финансовым трудностям.
В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
3 июля, 12:21
Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы
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Возвращение России в ПАСЕЛилиан Мори ПаскьеПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Невозможно без возмущения читать подобное. Наши чиновники- это враги граждан РФ. Это ПАСЕ нужно им (чиновникам), что бы мотаться туда-сюда на деньги налогоплательщиков и заниматься словоблудием. Этим, уплаченным $33млн., можно было бы найти более достойное применение.
7 июля, 19:49
aaarrr
226128219
Глава должна быть главой , а не прислугой ,, рабовладельцев" и диктатуры демократии .
7 июля, 18:32
Александр Несен
11130013
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