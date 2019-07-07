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РИА Новости

Лондон подтвердил приверженность сделке с Ираном

Вчера, 17:58
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ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания считает действия Ирана нарушением условий ядерной сделки, но все равно остается приверженной выполнению ее условий, заявил официальный представитель МИД Соединенного Королевства.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
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"Иран нарушил условия сделки… В то время как Британия остается приверженной полному выполнению положений соглашения, Иран должен незамедлительно остановить все виды действий, нарушающих его обязательства. Мы координируем действия с другими участниками сделки и обсуждаем наши дальнейшие шаги, касающиеся сделки", - говорится в заявлении представителя МИД.
О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств. Какие обязательства в рамках ядерной сделки Иран сократит на третьем этапе, Тегеран обещал объявить через 60 дней.
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