В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута, пишут СМИ

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Два нефтеперерабатывающих завода приостановили свою работу после отключения электричества, сообщает новостной портал венесуэльского штата Фалькон NotiFalcon.
Отключение электричества произошло в 23.30 в субботу (6.30 воскресенье мск), в результате два нефтеперерабатывающих завода Amuay и Cardon остались без света и не смогли продолжить работу.
ÚLTIMA HORA: Todo #PuntoFijo y #Paraguana sin electricidad. Pasada la media noche ocurrió un black out, se quedó en luz la Refinería (CRP Amuay y Cardón) y la ciudad entera. #7Jul @Dereckb @AlbertoRodNews @mariannaparraga @soyfdelrincon @VenteFalcon @conexionRCL pic.twitter.com/i0Zb9fRDPb— Aly Jesus Robertis C (@AlyJesus19) 7 июля 2019 г.
На данный момент государственная нефтегазовая компания PDVSA не комментировала инцидент.