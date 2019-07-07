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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута, пишут СМИ

Вчера, 17:37
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Два нефтеперерабатывающих завода приостановили свою работу после отключения электричества, сообщает новостной портал венесуэльского штата Фалькон NotiFalcon.
Отключение электричества произошло в 23.30 в субботу (6.30 воскресенье мск), в результате два нефтеперерабатывающих завода Amuay и Cardon остались без света и не смогли продолжить работу.
На данный момент государственная нефтегазовая компания PDVSA не комментировала инцидент.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаВ мире
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