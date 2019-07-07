ЛНР заявила о подрыве силовиков на мине у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Группа украинских силовиков подорвалась у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Инцидент произошел во время выполнения работ по установке противотанковых мин в районе населенного пункта Кряковка (под контролем ВС Украины, - ред.), украинские боевики пренебрегли элементарными требованиями безопасности", - сообщил Филипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, инцидент произошел с военнослужащими 14 бригады ВСУ. Филипоненко уточнил, что погибли три украинских силовика.
"По данному факту в бригаду отправлена комплексная комиссия штаба Оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" для проведения разбирательства", - сказал офицер пресс-службы.