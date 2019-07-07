В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег

"Это не снег, это рыхлый град. В Нижнем Новгороде низкая облачность, но при это присутствует интенсивный прогрев нижних слоев атмосферы. Облака несут в себе много влаги, и она выпадает в виде града. Просто сегодня он выпал не в привычной нам форме льдинок, а в виде рыхлых градинок, похожих на снег", - рассказала Мокеева.