В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл — РИА Новости. Необычное природное явление – рыхлый град, похожий на снег, - заметили в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.
Видео июльского "снегопада" было опубликовано в группе "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видны снежные крупинки, опускающиеся на подоконник и на землю во дворе в микрорайоне Верхние Печеры.
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"Это не снег, это рыхлый град. В Нижнем Новгороде низкая облачность, но при это присутствует интенсивный прогрев нижних слоев атмосферы. Облака несут в себе много влаги, и она выпадает в виде града. Просто сегодня он выпал не в привычной нам форме льдинок, а в виде рыхлых градинок, похожих на снег", - рассказала Мокеева.
По ее словам, самый поздний летний снегопад в Нижнем Новгороде был зафиксирован 24 июня 1983 года.
Синоптик рассказала, что в ближайшее время в Нижнем Новгороде сохранится ветреная и облачная погода, возможны грозы. Температура воздуха на предстоящей неделе составит 20-22 градуса тепла.