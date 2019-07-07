Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале . Глава украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.

По его словам, их знакомство состоялось в начале нулевых на одном из официальных мероприятий, когда Медведчук был вице-спикером Верховной рады, а Путин уже стал президентом.

"Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным", — пояснил украинский политик.

Он также рассказал, что идея предложить президенту России стать крестным отцом дочери Медведчука пришла в голову его супруге.

"Это — по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся — и я, и она, и наша семья — тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году".

Медведчук положительно ответил на вопрос ведущей, видится ли его дочь со своим крестным. Он сказал, что одна из их встреч произошла в Крыму, еще до 2014 года. Тогда президент России подарил крестнице букет цветов и плюшевого медведя.