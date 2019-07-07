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РИА Новости

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Вчера, 17:30
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
По его словам, их знакомство состоялось в начале нулевых на одном из официальных мероприятий, когда Медведчук был вице-спикером Верховной рады, а Путин уже стал президентом.
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"Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным", — пояснил украинский политик.
Он также рассказал, что идея предложить президенту России стать крестным отцом дочери Медведчука пришла в голову его супруге.
"Это — по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся — и я, и она, и наша семья — тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году".
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Медведчук положительно ответил на вопрос ведущей, видится ли его дочь со своим крестным. Он сказал, что одна из их встреч произошла в Крыму, еще до 2014 года. Тогда президент России подарил крестнице букет цветов и плюшевого медведя.
Ранее Медведчук рассказывал, что многие украинские политики завидуют ему, поскольку он является кумом Путина.
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Виктор МедведчукВладимир ПутинРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
С кем попало Путин родниться не будет, значит Медведчуки достойные люди!
7 июля, 18:03
Вячеслав Кадяйкин
34400022
Надо Путину и у Зеленского детей покрестить , дружба наладится с Украиной точно .
7 июля, 18:09
Губернатор о.Борнео
10800018
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