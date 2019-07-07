Дмитрий Певцов привез жену в ЗАГС и загадал поклонникам загадку

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дмитрий Певцов привез свою жену актрису Ольгу Дроздову к Мещанскому ЗАГСу города Москвы, выложил соответствующее видео в Инстаграме и предложил подписчикам догадаться о цели этой поездки.

Чтобы исключить неприятные слухи, Певцов сразу предупредил, что разводиться они с супругой не собираются. Пара прожила в браке более 20 лет.

Самая популярная версия среди поклонников - Ольга Дроздова решилась взять фамилию мужа.