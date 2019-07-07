Дмитрий Певцов привез жену в ЗАГС и загадал поклонникам загадку

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дмитрий Певцов привез свою жену актрису Ольгу Дроздову к Мещанскому ЗАГСу города Москвы, выложил соответствующее видео в Инстаграме и предложил подписчикам догадаться о цели этой поездки.
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ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, кто откликнулся на мой предыдущий пост и переслал денежку, кто сколько смог. Получилось чуть меньше 13 тысяч р. СПАСИ-БОГ! Пока маловато. Нужно собрать более 400 тыс. Если не видели еще этот пост, загляните туда, пожалуйста. А ответ на нашу ЗАГАДКУ ждем от вас с нетерпением.
Чтобы исключить неприятные слухи, Певцов сразу предупредил, что разводиться они с супругой не собираются. Пара прожила в браке более 20 лет.
Самая популярная версия среди поклонников - Ольга Дроздова решилась взять фамилию мужа.
Звездная пара обещает в самое ближайшее время раскрыть секрет своей поездки.
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