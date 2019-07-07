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РИА Новости
Культура

Дмитрий Певцов привез жену в ЗАГС и загадал поклонникам загадку

Вчера, 17:34
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова
Актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дмитрий Певцов привез свою жену актрису Ольгу Дроздову к Мещанскому ЗАГСу города Москвы, выложил соответствующее видео в Инстаграме и предложил подписчикам догадаться о цели этой поездки.
Чтобы исключить неприятные слухи, Певцов сразу предупредил, что разводиться они с супругой не собираются. Пара прожила в браке более 20 лет.
Самая популярная версия среди поклонников - Ольга Дроздова решилась взять фамилию мужа.
Звездная пара обещает в самое ближайшее время раскрыть секрет своей поездки.
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