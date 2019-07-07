Зеленский и Туск осмотрели разрушенный мост на КПП "Станица Луганская"

ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Евросовета Дональд Туск посетили КПП "Станица Луганская" в Донбассе, где осмотрели разрушенный пролет моста у Станицы Луганской, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Во время визита на КПП "Станица Луганская" Зеленский и Туск подошли к разрушенному мосту и оценили его состояние, находясь на подконтрольной ВС Украины территории. На месте Зеленский пообщался с людьми, пересекающими линию соприкосновения. С некоторыми из них президент Украины фотографировался и делал селфи.