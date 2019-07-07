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РИА Новости

В Белоруссии перевернулся внедорожник Mercedes с десятью людьми

Вчера, 17:13
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МИНСК, 7 июл - РИА Новости. Четыре человек, включая двух детей, погибли в ДТП недалеко от города Белоозерск в Брестской области Белоруссии, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.
"Предварительно известно: водитель автомобиля Mercedes GL не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал. Погибли на месте четверо - это двое малолетних детей и двое взрослых - мужчина и женщина", - говорится в сообщении.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
При этом подчеркивается, что в автомобиле находились 10 человек, что недопустимо. "Пять выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. Сейчас ведутся поиски десятого участника аварии", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели, в пути к месту ДТП следственно-оперативная группа МВД.
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