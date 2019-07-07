В Белоруссии перевернулся внедорожник Mercedes с десятью людьми

МИНСК, 7 июл - РИА Новости. Четыре человек, включая двух детей, погибли в ДТП недалеко от города Белоозерск в Брестской области Белоруссии, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.

"Предварительно известно: водитель автомобиля Mercedes GL не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал. Погибли на месте четверо - это двое малолетних детей и двое взрослых - мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что в автомобиле находились 10 человек, что недопустимо. "Пять выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. Сейчас ведутся поиски десятого участника аварии", - отмечается в сообщении.