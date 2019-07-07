В Польше шесть украинцев госпитализировали после ДТП с автобусом

КИЕВ, 7 июл - РИА Новости. В результате ДТП с автобусом в Польше, причины которого устанавливаются, госпитализированы шесть граждан Украины, сообщил руководитель пресс-службы МИД Василий Кирилич.

В воскресенье воеводское управление дорог и автострад сообщило, что автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши. По его данным, автобус перевозил 37 украинцев, он съехал с дороги и перевернулся. Предварительная причина ДТП, которую называло дорожное управление, - водитель заснул за рулем.

"По информации комендатуры полиции города Ополе, в результате ДТП, причины которого устанавливаются, госпитализированы шестеро граждан Украины с травмами средней степени тяжести", - приводит слова Кирилича агентство УНН в воскресенье.