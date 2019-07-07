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РИА Новости

В Польше шесть украинцев госпитализировали после ДТП с автобусом

Вчера, 17:12
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КИЕВ, 7 июл - РИА Новости. В результате ДТП с автобусом в Польше, причины которого устанавливаются, госпитализированы шесть граждан Украины, сообщил руководитель пресс-службы МИД Василий Кирилич.
В воскресенье воеводское управление дорог и автострад сообщило, что автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши. По его данным, автобус перевозил 37 украинцев, он съехал с дороги и перевернулся. Предварительная причина ДТП, которую называло дорожное управление, - водитель заснул за рулем.
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"По информации комендатуры полиции города Ополе, в результате ДТП, причины которого устанавливаются, госпитализированы шестеро граждан Украины с травмами средней степени тяжести", - приводит слова Кирилича агентство УНН в воскресенье.
По его словам, консул Украины планирует выезд в медучреждение, в котором находятся украинцы, он также поддерживает контакт с местной полицией.
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