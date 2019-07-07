Медик рассказал о правильных действиях при солнечном ожоге

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Дерматолог Роберт Гниадеки из Альбертского университета (Канада) напомнил, какие действия нужно принять в случае возникновения солнечного ожога. Об этом Дерматолог Роберт Гниадеки из Альбертского университета (Канада) напомнил, какие действия нужно принять в случае возникновения солнечного ожога. Об этом пишет Medicalxpress.

По его словам, в первую очередь необходимо охладить кожу влажной тканью и нанести на пораженный участок увлажняющее средство без отдушек или крем с гидрокортизоном.

При этом Гниадеки предупредил, что пораженный участок нельзя обрабатывать пищевым маслом, йогуртом или лимоном.

После этого следует принять ибупрофен и пить много воды, чтобы восполнить недостаток жидкости в организме.

Если на коже образовались пузырьки, для предотвращения инфекции нужно использовать местный антибиотик, отметил медик.