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РИА Новости

Медик рассказал о правильных действиях при солнечном ожоге

Вчера, 16:59
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие купаются и катаются на парашюте в Судаке
Отдыхающие купаются и катаются на парашюте в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Дерматолог Роберт Гниадеки из Альбертского университета (Канада) напомнил, какие действия нужно принять в случае возникновения солнечного ожога. Об этом пишет Medicalxpress.
По его словам, в первую очередь необходимо охладить кожу влажной тканью и нанести на пораженный участок увлажняющее средство без отдушек или крем с гидрокортизоном.
При этом Гниадеки предупредил, что пораженный участок нельзя обрабатывать пищевым маслом, йогуртом или лимоном.
После этого следует принять ибупрофен и пить много воды, чтобы восполнить недостаток жидкости в организме.
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Если на коже образовались пузырьки, для предотвращения инфекции нужно использовать местный антибиотик, отметил медик.
Однако в том случае, если началась рвота или из-за волдырей на коже появилась корка, следует обратиться к врачу.
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