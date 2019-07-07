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РИА Новости

Курц обвинил НПО в привлечении мигрантов в Европу

Вчера, 16:53
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭкс-канцлер Австрии Себастьян Курц
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Незаконно перевозящие мигрантов неправительственные организации (НПО) привлекают все больший людей в Европу и подвергают их опасности, заявил экс-канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
"Я лично считаю неправильным, когда НПО участвуют в незаконной перевозке людей в Европу. Они только вызывают ложные надежды и, возможно, непреднамеренно вовлекают ещё больше людей в опасность", - заявил Курц.
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"Пока спасение в Средиземном море связано с (получением) билета в Центральную Европу, все больше людей будет отправляться в путь", - предостерег экс-канцлер.
"Если мы гарантируем, что любой, кто отправится незаконно (в Европу), будет возвращен в страну происхождения или в страну транзита, мы остановим нелегальную миграцию, уничтожим бизнес контрабандистов и, что самое важное, положим конец тому, что люди тонут в Средиземном море", - подчеркнул Курц.
Европа переживала в последние годы самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Мигранты проникали в Европу по нескольким маршрутам, в том числе через Восточное и Западное Средиземноморье. В январе общеевропейское пограничное агентство Frontex сообщило, что число выявленных случаев незаконного пересечения внешних границ ЕС оказалось в прошедшем году самым низким за последние пять лет. В июне исполнительный директор Frontex Фабрис Лежжери заявил, что ситуация с незаконным пересечением внешних границ ЕС значительно улучшилась.
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Себастьян КурцАвстрияВ мире
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