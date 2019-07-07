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РИА Новости

Суд арестовал капитана катера, перевернувшегося в Черном море

Вчера, 16:42
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КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае арестовал на два месяца водителя катера, перевернувшегося в Черном море, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
Его подозревают в ненадлежащем оказании услуг, повлекшем смерть двух и более лиц. После происшествия он скрылся от полиции, его задержали в поселке Джубга. Кроме того, владельца судна доставили в отдел полиции Туапсе для разбирательств.
Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера попало на видео
6 июля, 14:23
Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера попало на видео
В пятницу прогулочный катер с 55 людьми перевернулся в Черном море вблизи поселка Джубга Туапсинского района. Директор муниципального пляжа "Джубга" сообщил, что судно было сильно перегружено, так как предназначено для 12 человек.
По словам главы Туапсинского района Анатолия Русина, жертвами ЧП стали две женщины из Мордовии и Белгорода. Позднее СК подтвердил гибель двух человек.
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