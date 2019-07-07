Суд арестовал капитана катера, перевернувшегося в Черном море

КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае арестовал на два месяца водителя катера, перевернувшегося в Черном море, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

Его подозревают в ненадлежащем оказании услуг, повлекшем смерть двух и более лиц. После происшествия он скрылся от полиции, его задержали в поселке Джубга. Кроме того, владельца судна доставили в отдел полиции Туапсе для разбирательств.

В пятницу прогулочный катер с 55 людьми перевернулся в Черном море вблизи поселка Джубга Туапсинского района. Директор муниципального пляжа "Джубга" сообщил, что судно было сильно перегружено, так как предназначено для 12 человек.