ДНР обратилась в ОБСЕ и ООН после обстрела журналистов в Донбассе

"Мы отмечаем, что за последние две недели это уже третий случай покушения со стороны украинских бандформирований на жизнь представителей средств массовой информации. В этой связи обращаемся к международным организациям, в том числе к представителям СММ ОБСЕ и ООН, зафиксировать очередной факт вооруженной агрессии со стороны боевиков", - сказал Безсонов. Он добавил, что обстрел съемочной группы "Звезда" в населенном пункте Коминтерново на юге ДНР велся с позиций 36-й бригады вооруженных сил Украины.