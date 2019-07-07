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РИА Новости

ДНР обратилась в ОБСЕ и ООН после обстрела журналистов в Донбассе

Вчера, 16:38
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Самопровозглашенная ДНР обращается к международным организациям, в том числе ОБСЕ и ООН, из-за обстрела журналистов украинскими силовиками в Донбассе, который стал третьим за последние две недели, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Ранее корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил РИА Новости, что съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны украинских силовиков на западе Донецка, никто не пострадал. В конце июня группа журналистов, в состав которой входили представители News front, РИА Новости и независимые журналисты, совместно с представителями Народной милиции ДНР попали под минометный обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Александровка.
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В воскресенье телеканал "Звезда" сообщил, что съемочная группа телеканала попала под обстрел в населенном пункте Коминтерново. Народная милиция ДНР подтвердила факт обстрела. В начале июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что РФ в связи с обстрелами российских журналистов силовиками в Донбассе требует от Киева обеспечивать безопасность журналистов на Украине.
"Мы отмечаем, что за последние две недели это уже третий случай покушения со стороны украинских бандформирований на жизнь представителей средств массовой информации. В этой связи обращаемся к международным организациям, в том числе к представителям СММ ОБСЕ и ООН, зафиксировать очередной факт вооруженной агрессии со стороны боевиков", - сказал Безсонов. Он добавил, что обстрел съемочной группы "Звезда" в населенном пункте Коминтерново на юге ДНР велся с позиций 36-й бригады вооруженных сил Украины.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело о запрещенных методах войны после обстрела украинскими силовиками российских журналистов в Донбассе. По данным следствия, 2 июля военные вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения группы гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте, в том числе российских журналистов, в районе поселка Александровка самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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