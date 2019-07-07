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РИА Новости

В ДРК девять человек погибли в ДТП с автобусом, сообщили СМИ

Вчера, 16:37
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус попал в ДТП на западе Демократической Республики Конго (ДРК), в результате девять человек погибли, 47 получили ранения, сообщает местная радиостанция Radio Okapi.
Инцидент произошёл в субботу в провинции Квилу на юге ДРК недалеко от города Киквит. Автобус направлялся в столицу Киншаса, когда произошло его столкновение с тремя автомобилями. По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости.
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По словам заместителя мэра города Киквит Жан-Клода Мунгала, автобус также нарушил правила перевозки пассажиров, так как помимо людей в нем находились грузы, среди которых были козы и кукуруза.
Как сообщает радиостанция, все пострадавшие были доставлены в больницу города Киквит.
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