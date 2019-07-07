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РИА Новости

Пять министров стран ЕАЭС приедут в Екатеринбург на выставку ИННОПРОМ

Вчера, 16:37
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Пять министров промышленности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) примут участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, сообщил в воскресенье журналистам заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев.
"У нас впервые на площадке пройдет совет по промышленности Евразийского экономического союза. Пять министров промышленности ЕАЭС приедут сюда и будут обсуждать развитие евразийской интеграции", - сказал Груздев.
Он отметил, что ИННОПРОМ стал специализированной площадкой действительно международного уровня.
"Радует, что 15 национальных экспозиций иностранных делегаций представлено в этом году. И, конечно же, ведущей из них стала экспозиция Турецкой Республики, страны-партнера мероприятия… Большая и насыщенная у нас деловая программа - только с Турецкой Республикой три специализированных панельных сессии, посвященные разным аспектам торгово-экономического развития, промышленности. (Состоится) диалог-форум с Германией, Францией, Китаем", - уточнил Груздев.
ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Около 80% посетителей выставки - профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, которая пройдет с 8 по 11 июля в КВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".
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ИННОПРОМ-2019Алексей ГруздевЕкатеринбургЭкономика
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