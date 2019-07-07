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РИА Новости

Кузнецова призвала предотвращать буллинг в школах

Вчера, 16:29
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Задача всего школьного коллектива - предотвратить травлю учеников со стороны других учащихся или преподавателей (буллинг), заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова на открытии Всероссийского слёта детских общественных советов "Мир современных технологий. Мнение современных детей" в Ярославле.
Детский омбудсмен в режиме открытого микрофона отвечала на вопросы активистов детских общественных советов. Одним из вопросов был про меры, которые сейчас принимаются для предотвращения буллинга.
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"На государственном уровне сегодня есть концепция развития психологической службы, будут специалисты-психологи в школах. Но это задача всего школьного коллектива - если конфликт вовремя не разрешён, рано или поздно это превратится в буллинг. Есть психологи, нет психологов - главное, чтобы это все работало", - сказала Кузнецова.
Ранее детский омбудсмен уже поднимала этот вопрос и отмечала, что важно не только поменять отношение общества к психологической и психиатрической помощи, но и сделать их доступными для тех, кому они нужны.
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Анна КузнецоваРоссияОбщество
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