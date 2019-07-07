Эксперт выдвинул новую версию исчезновения малайзийского Boeing

По его мнению, злоумышленник мог заранее пробраться в самолет и дождаться взлета. Эксперт допустил и другие сценарии: лайнер захватил кто-то из членов экипажа или пассажиров, также существует вероятность взлома системы управления еще на земле.

Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экрана радаров 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек. Всех признали погибшими, но ни останков, ни самого лайнера так и не нашли. Эксперты выдвигали самые разные версии случившегося, однако исчезновение самолета остается одной из самых больших загадок последних лет.