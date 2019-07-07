Эксперт выдвинул новую версию исчезновения малайзийского Boeing

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. На борту пропавшего пять лет назад самолета Malaysia Airlines мог находиться угонщик, не имеющий отношения ни к экипажу, ни пассажирам. Такую версию высказал эксперт по авиационной безопасности Тим Термини, сообщает New York Post.
По его мнению, злоумышленник мог заранее пробраться в самолет и дождаться взлета. Эксперт допустил и другие сценарии: лайнер захватил кто-то из членов экипажа или пассажиров, также существует вероятность взлома системы управления еще на земле.
Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экрана радаров 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек. Всех признали погибшими, но ни останков, ни самого лайнера так и не нашли. Эксперты выдвигали самые разные версии случившегося, однако исчезновение самолета остается одной из самых больших загадок последних лет.