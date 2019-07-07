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РИА Новости
Война в Сирии

Асад провел переговоры с главой МИД Омана

Вчера, 16:16
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© Фото : SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© Фото : SANA
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
КАИР, 7 июл — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад и министр иностранных дел Султаната Оман Юсеф бен Алави в воскресенье в Дамаске обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также "попытки лишить арабов их исторических прав", сообщает сирийское информационное агентство САНА.
На встрече также присутствовал глава внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муаллем.
"Стороны обсудили развитие ситуации в регионе и на международной арене, в частности попытки лишить арабов их исторических прав на фоне нынешнего кризиса и сложной ситуации на Ближнем Востоке", - сообщает агентство.
Также Асад, добавляет СМИ, обсудил с оманским министром "вызовы, с которыми сталкивается регион в политической и экономической сферах, и способы противостояния им в различных областях".
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВалид МуаллемБашар АсадОманСирия
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