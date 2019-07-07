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РИА Новости

В Германии перевернулся рейсовый автобус

Вчера, 16:15
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рейсовый автобус перевернулся близ немецкого города Лихтенау, 40 человек получили ранения, сообщает издание Welt.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье на шоссе A44: водитель не справился с управлением, в результате автобус перевернулся. 40 человек пострадали. Серьезные ранения получили десять человек, в том числе двое водителей автобуса.
Причина, по которой водитель утратил контроль, пока неизвестна. Движение на шоссе оставалось перекрытым на протяжении четырех часов.
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