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РИА Новости

В Польше перевернулся автобус с украинцами

Вчера, 16:15
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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.
"На автостраде А4, между Ополе и Бжегем в районе Больших Янкович съехал с дороги и перевернулся автобус, перевозивший 37 граждан Украины, в том числе одного ребенка", - говорится в сообщении.
Автобус с китайскими туристами перевернулся в Приморье. Кадры с места ДТП
28 мая, 09:28
В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами
По данным дорожного управления, в результате аварии пострадали восемь человек. Все они смогли покинуть автобус самостоятельно. Их жизням ничто не угрожает.
По предварительным данным, причина аварии может заключаться в том, что 50-летний водитель заснул за рулем.
В настоящее время на автостраде А4 осложнено движение транспорта.
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