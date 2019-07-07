В Польше перевернулся автобус с украинцами

ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.

"На автостраде А4, между Ополе и Бжегем в районе Больших Янкович съехал с дороги и перевернулся автобус, перевозивший 37 граждан Украины, в том числе одного ребенка", - говорится в сообщении.

По данным дорожного управления, в результате аварии пострадали восемь человек. Все они смогли покинуть автобус самостоятельно. Их жизням ничто не угрожает.

По предварительным данным, причина аварии может заключаться в том, что 50-летний водитель заснул за рулем.