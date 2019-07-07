Глава РПЦ поблагодарил Путина и Сечина за возрождение Коневского монастыря

КОНЕВЕЦ (Ленинградская область), 7 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и главе компании "Роснефть" Игорю Сечину за вклад в возрождение Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря.

"Хотел бы выразить особую благодарность президенту России Владимиру Владимировичу Путину, потому что после посещения обители он дал указание Игорю Сечину, руководителю "Роснефти", принять на компанию основную ответственность за восстановление этой святыни", - сказал предстоятель Русской Церкви в воскресенье после Божественной Литургии в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря.

По словам патриарха, он хорошо помнит, в каком состоянии находилась обитель десять лет назад, а теперь "перед нами предстает монастырь более чем в первозданной красоте".

"Будем молиться за благодетелей и помнить, что сила и воля Божия осуществляется в нашей жизни волей человеческой, и те, кто волю к восстановлению обители приложил, - пусть навсегда сохраняются в памяти монастыря и в молитвах", - заключил патриарх Кирилл. После благодарственной речи он наградили сотрудников "Роснефти" патриаршими грамотами.

Ранее патриарх Кирилл совершил чин великого освящения собора Рождества Пресвятой Богородицы - недавно отреставрированного главного храма Коневского мужского монастыря в Ленинградской области. С 2016 года в монастыре проходит масштабная реставрация и благоустройство при участии компании "Роснефть". Восстановлены пристань, гостиница и главная усадьба, включая собор Рождества Пресвятой Богородицы. В 2018 году в верхнем храме Рождество-Богородичного собора были воссозданы росписи и обновлен иконостас.