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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Глава РПЦ поблагодарил Путина и Сечина за возрождение Коневского монастыря

Вчера, 16:11
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
КОНЕВЕЦ (Ленинградская область), 7 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и главе компании "Роснефть" Игорю Сечину за вклад в возрождение Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря.
"Хотел бы выразить особую благодарность президенту России Владимиру Владимировичу Путину, потому что после посещения обители он дал указание Игорю Сечину, руководителю "Роснефти", принять на компанию основную ответственность за восстановление этой святыни", - сказал предстоятель Русской Церкви в воскресенье после Божественной Литургии в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Коневского мужского монастыря. 7 июля 2019
Вчера, 13:02
Патриарх Кирилл освятил главный храм Коневского мужского монастыря
По словам патриарха, он хорошо помнит, в каком состоянии находилась обитель десять лет назад, а теперь "перед нами предстает монастырь более чем в первозданной красоте".
"Будем молиться за благодетелей и помнить, что сила и воля Божия осуществляется в нашей жизни волей человеческой, и те, кто волю к восстановлению обители приложил, - пусть навсегда сохраняются в памяти монастыря и в молитвах", - заключил патриарх Кирилл. После благодарственной речи он наградили сотрудников "Роснефти" патриаршими грамотами.
Ранее патриарх Кирилл совершил чин великого освящения собора Рождества Пресвятой Богородицы - недавно отреставрированного главного храма Коневского мужского монастыря в Ленинградской области. С 2016 года в монастыре проходит масштабная реставрация и благоустройство при участии компании "Роснефть". Восстановлены пристань, гостиница и главная усадьба, включая собор Рождества Пресвятой Богородицы. В 2018 году в верхнем храме Рождество-Богородичного собора были воссозданы росписи и обновлен иконостас.
Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь - один из самых известных на Русском Севере. Он расположен на острове Коневец в западной части Ладожского озера. Монастырь основал в 1393 году уроженец Великого Новгорода святой Арсений Коневский. Дважды обитель оказывалась на территории другого государства: в XVII веке - в Швеции, а с 1917 по 1940 годы, как и Валаамский монастырь - в Финляндии. После установления советской власти монастырь пришел в запустение. Возрождение монашеской жизни на Коневце началось в 1990 году, когда обитель передали Русской православной церкви.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ПутинИгорь СечинЛенинградская область
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