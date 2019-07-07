Германия крайне обеспокоена заявлением Ирана об обогащении урана

БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. Германия и партнеры в ЕС крайне обеспокоены заявлением Ирана о начале обогащения урана за пределами норм, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), говорится в заявлении МИД ФРГ.

"Германия, как и наши партнеры по европейской тройке (включая ФРГ, Францию и Великобританию – ред.), и в ЕС, крайне обеспокоены заявлением Ирана о начале обогащения урана за пределами норм в 3,67%, предусмотренных в СПВД", - указано в заявлении.

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В МИД добавили, что "ожидают в настоящее время дальнейшей информации от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)".

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.