Германия призвала Иран отменить противоречащие СВПД шаги

БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. В Берлине настоятельно призывают Иран прекратить и отменить любые шаги, которые не соответствуют обязательствам по СВПД, заявили в воскресенье в МИД ФРГ.

"Мы неоднократно обращались к Ирану в формате E3 (ФРГ, Франция, Великобритания – ред.) и от имени ЕС с призывом не принимать никаких дальнейших мер, которые еще больше подрывают ядерное соглашение. Мы настоятельно призываем Иран прекратить и отменить любые шаги, которые не соответствуют обязательствам Ирана по СВПД", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что данные шаги Тегерана "включают в себя превышение лимита для запасов низкообогащенного урана".