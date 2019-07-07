Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-07T17:15Z
https://ria.ru/20190707/1556287893.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155524/31/1555243142_0:108:2963:1775_1036x0_80_0_0_d79392186814640c7d64a5b9206b6761.jpg
РИА Новости

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Вчера, 15:45
56593
© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"У меня болит душа о том, что сейчас с девочкой происходит, с нашей Айшей в больнице, например. Я всю дорогу ехала, мы были на связи с докторами", — сказала Кузнецова.

Она отметила, ситуация сложная, но нужно бороться дальше.
В четверг в детскую больницу в Назрани доставили девочку 2012 года рождения со множеством травм. Позднее ее перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Следователи возбудили уголовное дело. В субботу Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК, девочку воспитывали в семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
На ребенке буквально нет живого места: девочку из Ингушетии лечат в Москве
6 июля, 21:04
"На ребенке нет живого места": девочку из Ингушетии лечат в МосквеСемилетнюю Аишу из Ингушетии привезли на лечение в Москву. Девочка проведет один-два месяца в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.
Ранее НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщил, что девочка находится в тяжелом состоянии и улучшений нет, но от операций пока решили воздержаться.
12632984265
Обсудить 13
Анна КузнецоваЛеонид РошальИнгушетияМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Жалко ребенка. Молодцы что оперативно помогают. Но вот такое внимание к отдельному ребенку вызывает скорее злость, в России десятки миллионов детей и тысячи из них каждый день так же подвергаются насилию. Я за то чтобы помощь и защита была системной - для всех, а не вот так когда один случай подняли на самый высокий уровень и раскрутили во всех сми.
7 июля, 16:39
rrmgt1
40100115
Видимо,грозит ампутация иначе смерть, инвалидность ,кто эти больные люди ,которые воспитаны ,как звери?
7 июля, 16:00
nnatasha.alimova
31011900
Рекомендуем
Американский актёр и танцор Камерон Бойс
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
РИА
Новости
Странное поведение Зеленского
В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о "Северном потоке — 2"
Украинские военнослужащие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам "Азова"
Лента
новостей
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
Стал известен самый масштабный "распил" современной России
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока — 2"
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против "Северного потока — 2"
Борис Джонсон. Архивное фото
Джонсон заявил, что не блефует, говоря о готовности к "жесткому" Brexit
Истребитель-бомбардировщик Су-34
В Перми впервые представили истребитель Су-34 на фестивале "Крылья Пармы"
Самолет Boeing-737 Max
Европейский регулятор обнаружил проблему в Boeing 737 MAX, сообщил источник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
02:29Трамп ответил на критику британского посла в США
02:09МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе
02:04В Совфеде заявили, что у России и Грузии есть будущее
02:03В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
02:00Ученые рассказали, как повысить успеваемость детей в школе
01:57Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
01:48В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
01:35"Рустави 2" приостановил вещание после ругани телеведущего в адрес Путина
01:18В Грузии сотни людей потребовали уволить ведущего за ругань в адрес Путина
01:10Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного обстрела
01:04В центре Москвы столкнулись и загорелись мотоцикл и легковой автомобиль
01:02Крупнейший немецкий банк сократит около 18 тысяч сотрудников
00:57Роскачество представит проект стандарта хлеба с содержанием зерновых
00:52Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" возглавил российский прокат в выходные
00:45Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
00:42Названы регионы с самыми высокими доходами населения
00:30Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
00:30Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин до 2024 года
00:28На парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная "Новая демократия"
Лента новостейМолния