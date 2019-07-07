Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"У меня болит душа о том, что сейчас с девочкой происходит, с нашей Айшей в больнице, например. Я всю дорогу ехала, мы были на связи с докторами", — сказала Кузнецова.

Она отметила, ситуация сложная, но нужно бороться дальше.

В четверг в детскую больницу в Назрани доставили девочку 2012 года рождения со множеством травм. Позднее ее перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Следователи возбудили уголовное дело. В субботу Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК, девочку воспитывали в семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.