Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
"У меня болит душа о том, что сейчас с девочкой происходит, с нашей Айшей в больнице, например. Я всю дорогу ехала, мы были на связи с докторами", — сказала Кузнецова.
Она отметила, ситуация сложная, но нужно бороться дальше.
В четверг в детскую больницу в Назрани доставили девочку 2012 года рождения со множеством травм. Позднее ее перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Следователи возбудили уголовное дело. В субботу Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК, девочку воспитывали в семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
6 июля, 21:04"На ребенке нет живого места": девочку из Ингушетии лечат в МосквеСемилетнюю Аишу из Ингушетии привезли на лечение в Москву. Девочка проведет один-два месяца в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.
Ранее НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщил, что девочка находится в тяжелом состоянии и улучшений нет, но от операций пока решили воздержаться.