В Петербурге женщине продали пирожок с опарышами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства в магазине индивидуального предпринимателя, где местная жительница, обратившаяся в ведомство, купила пирожок с опарышами, сообщает Роспотребнадзор в воскресенье.

"О приобретенном 6 июля в магазине пирожке с опарышами сообщила местная жительница. <...> Реакцией на информацию о некачественных выпечных изделиях, реализуемых в магазине индивидуального предпринимателя Меджиева, <…> стало <...> санитарно-эпидемиологическое расследование", — говорится в сообщении.

Как установил Роспотребнадзор, магазин выпекает сдобу из замороженных полуфабрикатов производства компании "Фацер", которая также предоставляет оборудование для их хранения, выпекания и продажи.

Как отмечает управление Роспотребнадзора по итогам проверки, в магазине не контролируются температурный режим хранения выпечных изделий и сроки их реализации. "Не проводится генеральная уборка, под оборудованием выявлено скопление грязи, в торговом зале — мухи", — установил Роспотребнадзор.