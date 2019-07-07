Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами

Судно Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye в пятницу обнаружило и подобрало у побережья Ливии 65 мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море на переполненной надувной лодке.

"У них нет разрешения проникать в территориальные воды Мальты", - заявил представитель вооруженных сил государства.

Однако Sea-Eye не оставляет надежду получить доступ в порт острова. "Мы убеждены, что Мальта предоставит нам безопасное убежище, как только Германия и другие страны ЕС предложат принять (спасенных) людей", - заявила представитель организации Карлотта Вейбл.