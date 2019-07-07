Автор проекта резолюции ОБСЕ о борьбе с неонацизмом объяснил ее отклонение

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Автор отклонённой на Парламентской ассамблее ОБСЕ резолюции против неонацизма, депутат Госдумы Артем Туров заявил, что ряд делегаций идут на поводу русофобски настроенных стран и голосуют против российских инициатив, не погружаясь в сам документ.
Ранее комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам отклонил российскую резолюцию, которой предлагалось осудить неонацизм и призвать государства к противодействию героизации нацистского движения.
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"К сожалению, мы констатируем, что ряд делегаций Парламентской ассамблеи ОБСЕ идут на поводу у нескольких стран, которые изначально проявляют себя с русофобским отношением. И те документы, которые мы выносим, какие бы они ни были, их обсуждение превращается в определённый фарс. К сожалению, мы видим это со стороны Украины, со стороны прибалтийских стран", - сказал журналистам Туров.
"К сожалению, ряд делегаций идут на поводу у этих стран, не погружаются в те документы и те вопросы, которые мы поднимаем, и голосуют против российских инициатив априори", - подчеркнул он.
Туров отметил, что ранее на круглом столе в рамках ПА ОБСЕ была поддержана российская инициатива о создании спецпредставителя организации по борьбе с неонацизмом. Теперь российская делегация планирует подготовить соответствующее предложение и официально направить его в ассамблею. "Будем двигаться в этом направлении и решать совместными усилиями этот вопрос", - сказал он.
21 декабря 2017, 13:23Акценты - Радио SputnikИх осталось двое: США и Украина совсем не против героизации нацизмаИх полку убыло. Два года назад против борьбы с героизацией нацизма были США, Канада, Украина и еще Палау. Потом Канада одумалась, и их осталось трое – США, Украина и Палау. Теперь их только двое – США и Украина.
Отвечая на вопрос, какие делегации пытались аплодировать при объявлении итогов голосования по его резолюции, Туров ответил: "Я так понимаю, что это Украина и Литва".
По мнению главы российской делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, Парламентская ассамблея ОБСЕ фактически одобряет возрождение и героизацию нацизма в ряде стран, отвергая очевидные факты, закрывая глаза на происходящее.
"Если делегаты отклоняют документ, осуждающий сохранение и распространение неонацистских и агрессивных националистических идеологий, призывающий противодействовать героизации нацистского движения, проведению шествий ветеранов СС, противодействовать осквернению памятников, воздвигнутых против тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, очевидно, они выступают в поддержку всего этого, в поддержку становления неонацизма в Европе", - сказал Толстой.
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Он отметил, что, принимая "никому не нужные и ничего не способные изменить" резолюции Грузии и Украины, Парламентская ассамблея ОБСЕ отдаляется от решения реальных проблем, превращаясь в сцену для русофобских выступлений. "Вообще то, что происходит сегодня в ПА ОБСЕ, напоминает какое-то сюрреалистичное кино, Нюрнберг наизнанку. То же самое наблюдалось в Европе в 1938-39 годах, когда фашистская Германия поднялась и окрепла на фоне молчаливого согласия соседей. Это очень опасная тенденция", - добавил он.