Кузнецова призвала делать хорошее кино, а не гоняться за запретами

"Мы живём в информационный век. Вокруг нас происходит много разных событий. Порой не хватает сил переварить все, что происходит вокруг, такой интенсивности информационный поток, который нас окружает. И, конечно, сложно нам, взрослым, но ещё сложнее детям. Когда мы сталкиваемся с новыми явлениями, первое, что приходит в голову - запретить. Запретить скорее все плохое и чтобы ничего больше никуда не прошло. Но как показывает практика, это малоэффективное направление мысли. Запретив одно, появляется другое, запретив другое - появляется третье. И пока мы гоняемся за запретами, все другое появляется и появляется. Поэтому важно делать следующее: важно делать хорошее, производить то, что на самом деле полезно и нужно нашим детям", - сказала Кузнецова.