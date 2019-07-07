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РИА Новости

"Курганмашзавод" выполнил не все госконтракты, сообщили в "Ростехе"

Вчера, 14:49
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КУРГАН, 7 июл - РИА Новости. ПАО "Курганмашзавод" (единственный производитель боевых машин пехоты в России) не выполнил ряд государственных контрактов, несмотря на передачу предприятия под управление ГК "Ростех". Об этом сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая совещание об исполнении гособоронзаказа и диверсификации производства в организациях оборонно-промышленного комплекса Курганской области.
Ранее "Курганмашзавод" являлся основным активом военного дивизиона "Тракторных заводов". Осенью 2017 года концерн "Тракторные заводы" по поручению правительства РФ был передан в операционное управление Ростеха в связи с кризисной ситуацией на предприятиях концерна. Совокупные долги "Тракторных заводов" превышают 100 млрд рублей. 21 февраля 2019 года завод перешел под управление госпорпорации "Ростех".
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"С целью недопущения банкротства этого предприятия в 2018 году было принято решение о включении его в контур АО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" и проведении необходимых мероприятий по финансовому оздоровлению Курганмашзавода. Несмотря на принимаемые меры, ряд государственных контрактов не удалось выполнить в установленные сроки, что, в свою очередь, повлекло снижение объемов по гособоронзаказу", - сказал Борисов.
Вице-премьер добавил, что одной из ключевых задач, стоящих как перед руководством завода, так и региона в целом, является обеспечение социальной стабильности, недопущения ухудшения общей экономической ситуации в части своевременности выплат заработных плат сотрудникам и сохранения рабочих мест.
"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.
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Юрий Борисов (военный деятель)РостехКурганмашзаводЭкономика
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