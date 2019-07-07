"Курганмашзавод" выполнил не все госконтракты, сообщили в "Ростехе"

КУРГАН, 7 июл - РИА Новости. ПАО "Курганмашзавод" (единственный производитель боевых машин пехоты в России) не выполнил ряд государственных контрактов, несмотря на передачу предприятия под управление ГК "Ростех". Об этом сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая совещание об исполнении гособоронзаказа и диверсификации производства в организациях оборонно-промышленного комплекса Курганской области.

Ранее "Курганмашзавод" являлся основным активом военного дивизиона "Тракторных заводов". Осенью 2017 года концерн "Тракторные заводы" по поручению правительства РФ был передан в операционное управление Ростеха в связи с кризисной ситуацией на предприятиях концерна. Совокупные долги "Тракторных заводов" превышают 100 млрд рублей. 21 февраля 2019 года завод перешел под управление госпорпорации "Ростех".

"С целью недопущения банкротства этого предприятия в 2018 году было принято решение о включении его в контур АО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" и проведении необходимых мероприятий по финансовому оздоровлению Курганмашзавода. Несмотря на принимаемые меры, ряд государственных контрактов не удалось выполнить в установленные сроки, что, в свою очередь, повлекло снижение объемов по гособоронзаказу", - сказал Борисов.

Вице-премьер добавил, что одной из ключевых задач, стоящих как перед руководством завода, так и региона в целом, является обеспечение социальной стабильности, недопущения ухудшения общей экономической ситуации в части своевременности выплат заработных плат сотрудникам и сохранения рабочих мест.