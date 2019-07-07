В Луганской области горняки седьмой день продолжают "подземный" протест

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Горняки шахты "Горская" в Луганской области Украины седьмой день отказываются выходить на поверхность в связи с отключением предприятия от электроснабжения, заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее Волынец сообщал, что шахты "Горская" и "Карбонит" госпредприятия "Первомайскуголь" и госпредприятие "Лисичанскуголь" в Луганской области обесточены, на шахте "Горская" под землей остались люди. Сообщалось, что под землей находятся 20 работников.