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РИА Новости

В Луганской области горняки седьмой день продолжают "подземный" протест

Вчера, 14:49
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КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Горняки шахты "Горская" в Луганской области Украины седьмой день отказываются выходить на поверхность в связи с отключением предприятия от электроснабжения, заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Ранее Волынец сообщал, что шахты "Горская" и "Карбонит" госпредприятия "Первомайскуголь" и госпредприятие "Лисичанскуголь" в Луганской области обесточены, на шахте "Горская" под землей остались люди. Сообщалось, что под землей находятся 20 работников.
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3 июля, 11:03
На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
"Уже седьмые сутки продолжается подземный протест горняков на шахте "Горская" ГП "Первомайскуголь". Шахтеры требуют от органов власти урегулировать вопрос о поставках электроэнергии на предприятие. Сейчас под землей находятся 10 шахтеров", - написал Волынец на своей странице в соцсети Facebook.
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Михаил ВолынецЛуганская областьУкраинаВ мире
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