В Луганской области горняки седьмой день продолжают "подземный" протест

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Горняки шахты "Горская" в Луганской области Украины седьмой день отказываются выходить на поверхность в связи с отключением предприятия от электроснабжения, заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Ранее Волынец сообщал, что шахты "Горская" и "Карбонит" госпредприятия "Первомайскуголь" и госпредприятие "Лисичанскуголь" в Луганской области обесточены, на шахте "Горская" под землей остались люди. Сообщалось, что под землей находятся 20 работников.
"Уже седьмые сутки продолжается подземный протест горняков на шахте "Горская" ГП "Первомайскуголь". Шахтеры требуют от органов власти урегулировать вопрос о поставках электроэнергии на предприятие. Сейчас под землей находятся 10 шахтеров", - написал Волынец на своей странице в соцсети Facebook.