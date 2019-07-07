Во Франкфурте свыше 16 тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времен войны

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 16 тысяч человек были эвакуированы в немецком Франкфурте-на-Майне в связи с обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны, сообщает издание Welt.
Бомба весом в 500 килограммов была обнаружена во время строительных работ рядом со зданием Европейского центрального банка. По данным издания, подготовка к обезвреживанию заняла несколько дней.
Bombenentschärfung in Frankfurt – 16.500 Menschen evakuiert https://t.co/pDnuzetpAG pic.twitter.com/FKcyLFjZNB— WELT (@welt) 7 июля 2019 г.
Первые жители района были вывезены ещё в субботу утром, однако основную часть населения эвакуация затронула в воскресенье, все жители в зоне эвакуации должны были покинуть свои дома к 8.00 по местному времени (9.00 мск).
Эвакуация также повлияла на междугороднее движение, поезда вынуждены ехать в объезд, что приводит к 40-минутным задержкам. Ограничено движение трамваев и автобусов. Изменения претерпела и работа самого большего в Германии аэропорта. Ограничено движение в воздушном пространстве, и пилотам приходится облетать зону эвакуации.