Во Франкфурте свыше 16 тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времен войны

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 16 тысяч человек были эвакуированы в немецком Франкфурте-на-Майне в связи с обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны, сообщает издание Welt.

Бомба весом в 500 килограммов была обнаружена во время строительных работ рядом со зданием Европейского центрального банка. По данным издания, подготовка к обезвреживанию заняла несколько дней.

Первые жители района были вывезены ещё в субботу утром, однако основную часть населения эвакуация затронула в воскресенье, все жители в зоне эвакуации должны были покинуть свои дома к 8.00 по местному времени (9.00 мск).