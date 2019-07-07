Виктория Бекхэм рассказала, почему она уже не Spice Girl

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Виктория Бекхэм рассказала, как непросто ей было отказаться от воссоединения со Spice Girls в июне, . Виктория Бекхэм рассказала, как непросто ей было отказаться от воссоединения со Spice Girls в июне, сообщает Independent.

Из всего состава только Бекхэм отказалась от участия в серии концертов группы в Великобритании.

"Мне потребовалось много смелости, чтобы отказаться от гастрольного тура со Spice Girls и чтобы сказать: "Знаете, я не буду этого делать, потому что сейчас многое воспринимаю по-другому", - сказала певица.

По словам Бекхэм, она намерена сосредоточиться на своей семье и бизнес-проектах. "Мне 45, и я очень счастлива быть именно той женщиной, какая я есть. Я не пытаюсь меняться, я хочу быть лучшей версией самой себя", - призналась поп-звезда.