В Гонконге более 230 тысяч человек протестуют против закона об экстрадиции

ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Более 230 тысяч противников внесения поправок к законопроекту об экстрадиции вновь вышли на улицы Гонконга в воскресенье, на этот раз демонстрации проходят не в районе, где расположены правительственные здания, а в популярном у туристов районе Чимсачей на полуострове Коулун, сообщает издание Более 230 тысяч противников внесения поправок к законопроекту об экстрадиции вновь вышли на улицы Гонконга в воскресенье, на этот раз демонстрации проходят не в районе, где расположены правительственные здания, а в популярном у туристов районе Чимсачей на полуострове Коулун, сообщает издание South China Morning Post

Организаторы сообщили, что на этот раз выбрали туристическое место для демонстрации, так как хотели, чтобы посетители Гонконга, приезжающие из материкового Китая, лучше поняли, против чего именно они выступают. Участники протестов даже выкрикивали свои призывы и лозунги не на кантонском диалекте, а на официальном общепринятом в Китае путунхуа. Согласно последним данным, число участников воскресной демонстрации значительно превысило ожидания организаторов.

Требования протестующих не изменились – они призывают отпустить всех задержанных участников протестов, которые произошли 12 июня и были названы властями "беспорядками", также вышедшие на улицы жители Гонконга требуют полностью отменить рассмотрение о поправках.

Из-за марша нарушено транспортное сообщение, в районе усиленно присутствие полиции, которая уже призвала участников демонстраций соблюдать порядок, выражать свои взгляды мирно и рационально, избегать действий, которые могут привести к беспорядкам.

Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.

Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Но противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него и выдвинули властям ультиматум, однако он не был удовлетворен.